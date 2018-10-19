Комплектация и цена игрового смартфона ASUS ROG Phone по предзаказу в России

Компания ASUS объявила о начале приёма предварительных заказов на смартфон ASUS ROG Phone в России.


В России предлагается версия ROG Phone с модельным номером ZS600KL — это младшая вариация смартфона с 128 ГБ встроенной памяти. Цена на него составила 69 990 рублей. Для оформивших предварительный заказ предлагается контроллер Gamevice с аппаратными игровыми кнопками в подарок. В комплект помимо стандартных зарядника и кабеля USB входит съемный блок системы активного охлаждения AeroActive. 


Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Камеры в смартфоне ROG такие же, как в ZenFone 5Z — двойная основная на 12+8 Мп и 8-мегапиксельная фронтальная. Также есть фронтальные стереодинамики.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном со стандартных 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. На левой грани предусмотрен двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, также есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём на нижней грани.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS ROG Phone

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