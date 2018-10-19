Глава Huawei рассказал о складном смартфоне с гибким дисплеем и 5G

Компания Huawei работает над созданием складного смартфона с гибким дисплеем. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в интервью журналистам издания DigitalTrends во время международного запуска флагманских смартфонов Huawei Mate 20.


Он подтвердил, что устройство будет способно работать в сотовых сетях пятого поколения. Выход такого смартфона запланирован на июнь 2019 года.

Ранее Ричард Ю уже рассказывал о таких планах. Он заявил журналистам немецкого издания Die Welt: «Вы всё ещё используете компьютер? Возможно, это из-за того, что вы считаете экран смартфона слишком маленьким». Он добавил, что компания собирается изменить это положение вещей и вероятно, что вскоре появятся складные экраны.

В сентябре президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (D.J. Koh) тоже сообщил о скором выпуске смартфона со складным дисплеем. Его первоначальный анонс состоится на конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско.

Источник
DigitalTrends
Теги
смартфон Huawei

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