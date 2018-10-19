Huawei Mate 20 Pro оказался самым быстрым смартфоном на Android

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования нового флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Модель на базе 7-нанометрового процессора Kirin 980 сумела преодолеть рубеж в 300 тысяч очков AnTuTu, набрав 307 059 баллов.


Напомним, в недавнем рейтинге самых быстрых смартфонов на базе Android за сентябрь даже лидеры только приблизились к отметке в 300 тысяч. Занявший первое место игровой смартфон ASUS ROG Phone выдал результаты в 299 706 баллов.

Все десять смартфонов, вошедших в Топ-10 самых мощных и быстрых, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Тогда команда AnTuTu уже отметила, что смартфоны Huawei Mate 20 на 7-нанометровом Kirin 980 могут значительно изменить ситуацию в рейтинге.

Источник
AnTuTu
Теги
смартфон ANDROID Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Опубликованы живые фотографии нового флагмана Xiaomi
Дешёвый смартфон Meizu Note 8 получил впечатляющие возможности ночной съёмки
Глава Huawei рассказал о складном смартфоне с гибким дисплеем и 5G

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 85
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Сравнительный тест: бюджетные смартфоны с экраном 18:9 50