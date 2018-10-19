Huawei Mate 20 Pro оказался самым быстрым смартфоном на Android

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования нового флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Модель на базе 7-нанометрового процессора Kirin 980 сумела преодолеть рубеж в 300 тысяч очков AnTuTu, набрав 307 059 баллов.





Напомним, в недавнем рейтинге самых быстрых смартфонов на базе Android за сентябрь даже лидеры только приблизились к отметке в 300 тысяч. Занявший первое место игровой смартфон ASUS ROG Phone выдал результаты в 299 706 баллов.

Все десять смартфонов, вошедших в Топ-10 самых мощных и быстрых, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Тогда команда AnTuTu уже отметила, что смартфоны Huawei Mate 20 на 7-нанометровом Kirin 980 могут значительно изменить ситуацию в рейтинге.