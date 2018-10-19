Дешёвый смартфон Meizu Note 8 получил впечатляющие возможности ночной съёмки

Старший вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan) опубликовал в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, подборку фотографий, сделанных на готовящийся к выпуску смартфон Meizu Note 8, пока не представленный производителем официально.



Фотографии сделаны в ночное время и впечатляют хорошим качеством. Основная камера смартфона имеет сенсоры разрешением 13 и 5 Мп, апертуру f/1.9, снимки сделаны со светочувствительностью в 100 ISO и выдержкой в 1/2 секунды.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Meizu Note 8 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Meizu Note 8 ожидается 25 октября 2018 года. Цена на него может составить всего 145 долларов.

Источник
Li Nan
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

Комментарии

Материалы по теме

Meizu M6 Note представлен официально

23 августа 2017

Meizu представила смартфоны со сканером отпечатков пальцев прямо в экране

8 августа

Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру 12+20 Мп

21 марта

Безрамочный смартфон Meizu M6s получил боковой сканер отпечатков пальцев

17 января

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа 2017

Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница)

14 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Опубликованы живые фотографии нового флагмана Xiaomi
Huawei Mate 20 Pro оказался самым быстрым смартфоном на Android
Глава Huawei рассказал о складном смартфоне с гибким дисплеем и 5G

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 85
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Сравнительный тест: бюджетные смартфоны с экраном 18:9 50