Дешёвый смартфон Meizu Note 8 получил впечатляющие возможности ночной съёмки

Старший вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan) опубликовал в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, подборку фотографий, сделанных на готовящийся к выпуску смартфон Meizu Note 8, пока не представленный производителем официально.







Фотографии сделаны в ночное время и впечатляют хорошим качеством. Основная камера смартфона имеет сенсоры разрешением 13 и 5 Мп, апертуру f/1.9, снимки сделаны со светочувствительностью в 100 ISO и выдержкой в 1/2 секунды.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Meizu Note 8 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Meizu Note 8 ожидается 25 октября 2018 года. Цена на него может составить всего 145 долларов.