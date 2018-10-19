Опубликованы живые фотографии нового флагмана Xiaomi

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем официально.



Первое фото показывает переднюю сторону смартфона. Благодаря белому цвету экрана можно хорошо разглядеть тонкие рамки дисплея, только нижняя слегка утолщена. Экран сдвинут вниз и открывает доступ к двойной фронтальной камере со светодиодной вспышкой и датчиками.


Второе фото показывает заднюю сторону смартфона в чёрном и синем глянцевом цветовом исполнении. Это фото вызывает сомнения, поскольку по предварительной информации сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей, а здесь сканеры можно разглядеть на задней панели.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой на 24 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, до 10 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 25 октября 2018 года. Базовая цена для китайского рынка в пересчёте на рубли составит 38 тысяч рублей.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 3

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