Опубликованы официальные фото нового флагмана Honor

Китайская актриса Чжао Лиин опубликовала у себя в аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, живые фотографии флагманского смартфона-слайдера Honor Magic 2, который пока не был представлен официально.







Смартфон показан в переливающемся красном цвете и с полностью безрамочным дизайном. Хорошо видно тройную камеру и отсутствие сканера от отпечатков пальцев на задней панели. На одном из фото виден запуск фирменно голосового помощника Yoyo, который компания Huawei может запустить одновременно с Honor Magic 2.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп двумя модулями (Time of Flight), которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-паяти. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку. Аккумулятор обладает мощностью 3400 мАч. Смартфон работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.