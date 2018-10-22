Рассекречены все характеристики флагманского слайдера Honor

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон Honor Magic 2, пока не представленный производителем официально.







Напомним, Huawei уже показывала смартфон в конце августа выставке IFA 2018, но тогда подробности не раскрывались. Смартфон приходит на смену оригинальному Honor Magic, выпущенному в декабре 2016 года. Он полностью безрамочный и без выреза дисплея в стиле iPhone X. Камеры расположены в модуле, который открывается при сдвиге дисплея.

Согласно данным TENAA, смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп двумя модулями (Time of Flight), которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку. Аккумулятор обладает мощностью 3400 мАч.

Поддерживаются VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 мм, а вес — 206 граммов. Смартфон работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.