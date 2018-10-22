Huawei готовит смартфон среднего класса с флагманским процессором и большим аккумулятором

В сети появились подробности о новом недорогом смартфоне Huawei Nova 4 с флагманской аппаратной платформой. Ими поделился профильный ресурс iGeekPhone.


По данным источника, Huawei Nova 4 базируется на топовом процессоре Kirin 980, как у смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, основной двойной камерой и двойной фронтальной камерой с разрешением 26 Мп и аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Камера получит ряд функций по улучшению снимков на базе системы искусственного интеллекта. 

Ещё одной особенностью станет возможность работы в сотовых сетях пятого поколения. По крайне мере, одна из версий будет с поддержкой 5G.

Ориентировочная цена на Huawei Nova 4 составляет 400 долларов. Для таких технических характеристик: это весьма гуманная стоимость.

Источник
iGeekPhone
Теги
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