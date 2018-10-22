Смартфон Huawei P20 упал с 21 этажа и продолжил работать

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фотографии смартфона Huawei P20, который «выжил» после падения с 21 этажа. Конечно, смартфон на фото выглядит не слишком презентабельно, но он продолжает работать.





Пользователь Huawei P20 умудрился выронить смартфон с 21 этажа, в результате аппарат упал на брусчатку под окнами. Все, включая владельца, подумали, что смартфон разбился в лепёшку, но он оказался прочнее ожидаемого.

Экран и задняя панель разбились, сам корпус погнулся и тыльная камера сломалась. Тем не менее, смартфон включается, узнаёт пользователя по лицу, Bluetooth, интернет и мессенджер работают корректно. Отметим, что падение с высоты 50 метров далеко до стандартных пределов прочности смартфонов и этому аппарату просто повезло приземлиться удачно.