Появилось первое официальное фото на камеру OnePlus 6T

Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus, опубликовал в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, фотографией, сделанной на камеру готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6T, пока не представленного производителем официально.


Фотография на 13 Мп была загружена в полном разрешении, но без EXIF-информации, так что дополнительных подробностей о камере не появилось. Снимок сделан в ночных условиях, он точно передаёт цвета и оттенки неба, включая текстуру облаков.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. Размеры составляют 157,5 x 75,7 x 8,2 мм, толщина достигает 8,6 мм в месте, где камера выступает из корпуса.

Основная камера двойная 16+20 Мп, а фронтальная — 24-мегапиксельная, как у OnePlus 6. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 29 октября 2018 года.

Источник
Pete Lau
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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