Samsung превратит весь экран смартфона в сканер отпечатков пальцев

Компания Samsung запатентовала технологию, которая может появиться уже во флагманском смартфоне следующего года, Galaxy S10. Речь идёт о встроенном под экран сканере отпечатков пальцев.


Сейчас такие смартфоны уже начинают появляться в продаже. Отличие задумки корейского производителя в том, что прикладывать палец для сканирования можно будет в любом месте дисплея, а не только небольшом его участке. Для этого используется специальный процессор, который повышает яркость дисплея при контакте с пальцем и трижды сканирует отпечаток.


Такой подход более точен и работает быстрее, чем существующая технология. Кроме того, её можно легко использовать в складных смартфонах с гибким экраном.

Источник
LetsGoDigital
Теги
смартфон Samsung Samsung Galaxy S10

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