Российская версия Samsung Galaxy S10 будет лучше американской

Компания Samsung использует в версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 на базе процессора Exynos более современную печатную плату SPL (Substrate Like PCB). Об этом рассказало корейское издание ETNews.


Версия для американского рынка, которая традиционной базируется на процессорах Qualcomm Snapdragon такого новшества не получит. Ранее сообщалось, что подобную технологию используют во флагманских смартфонах текущего года Galaxy S9, S9+ и Note 9, но тоже только в версиях с Exynos из-за «технических сложностей» в версиях с чипсетами Qualcomm. Судя по всему, подобные сложности сохранятся и следующем флагмане, Galaxy S10.

Технология позволяет более компактно разместить компоненты на плате, что освобождает такое ценное место в корпусе смартфона. Отметим, что в США Galaxy S продаются на чипсетах Snapdragon из-за требований антимонопольного законодательства.

Источник
ETNews
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S10

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