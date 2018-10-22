Флагманский смартфон-раскладушку Samsung показали на видео

В сети появился интересный видеоролик с готовящемся к выпуску смартфоном-раскладушкой Samsung W2019, который пока не был представлен официально. На него наткнулся профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.



Речь идёт именно о раскладушке с двумя дисплеями, а не складной модели с одним гибким экраном. Смартфон выйдет на рынок под названием Samsung W2019. Он станет первой в серии моделью с двойной основной камерой.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Samsung W2019 оснащается двумя сенсорным 4,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD (1080 х 1920 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 845, сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Размеры составляют 132,9 х 63,2 х 17,3.

Вполне вероятно, что он, как и предшественники, не выйдет за пределы Китая. Цена составит порядка 2500 долларов.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung W2019

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