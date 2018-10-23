Первый блокчейн-смартфон HTC представлен официально

Компания HTC анонсировала свой первый блокчейн-смартфон. Он получил название Exodus 1. Сейчас компания предлагает ранний доступ для разработчиков.



Смартфон получил повышенную безопасность, основанную на блокчейн-шифровании. У него предусмотрена защищённая область с крипто-ключами, где смартфон полностью защищён и недоступен с остального Android. В случае потери восстановить ключи можно будет легко с помощью аппаратного решения. Производитель также выпустит API для сторонних разработчиков, для использования аппаратного решения для защиты ключей и подписи транзакций.



HTC Exodus 1 унаследовал характеристики флагманского смартфона HTC U12+, включая 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, две двойных камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 845, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумулятор на 3500 мАч и операционную систему Android Oreo.

В рамках программы раннего доступа, HTC Exodus 1 можно будет приобрести в 34 странах мира за биткойны (0,15) или Ethereum (4,78) в пересчёте по современному курсу смартфон обойдётся в 960 долларов. Поставки начнутся в декабре 2018 года.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC блокчейн

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