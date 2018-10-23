Apple исправит мутные фото на селфи-камеру в новой прошивке

Компания Apple планирует исправить качество снимков фронтальной камеры у нового поколения смартфонов Apple, iPhone XS и XR, в ближайшем обновлении программного обеспечения. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на представителя Apple.


В обновлении iOS 12.1 будет исправлена функция Smart HDR. Она позволяет делать снимки с улучшенной проработкой деталей в светлых и тёмных участках и приводила к излишне сглаженным и даже размытым фото, когда снимки делались на фронтальную камеру.

Проще говоря, Smart HDR выбирала неверный кадр из серии для обработки, когда речь шла о селфи. Вместо кадра с малой выдержкой, иногда выбирался кадр с длительной выдержкой. Кроме того, во фронтальной камере нет оптической стабилизации изображения, так что даже на той же выдержке, что и у тыльной камеры, получались размытые снимки.

Источник
The Verge
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR

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