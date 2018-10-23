Samsung назвала дату анонса складного смартфона с гибким дисплеем

Компания Samsung опубликовала приглашение на конференцию для разработчиков Samsung Developer Conference, которая пройдёт 7 и 8 ноября 2018 года в Сан-Франциско.





В приглашении содержится намёк на анонс долгожданного складного смартфона с гибким дисплеем. Ранее топ-менеджеры компании уже упоминали, что разработка может дебютировать в ноябре. Таким образом, Samsung может представить новый тип устройств 7 ноября, на открытии конференции.

В сентябре президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (D.J. Koh) в интервью назвал смартфон весьма «непростым» в разработке продуктом. Также Ди Джей Кох отметил, что сейчас самое время выпустить подобное устройство, поскольку проведённые опросы показали наличие спроса.