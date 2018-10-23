Рассекречены характеристики Samsung Galaxy S10

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробные характеристики готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, пока не представленного производителем официально.


В серии Samsung Galaxy S10 ожидается, как минимум, три модели. Свежая утечка описывает базовую модель Galaxy S10 с модельным номером SM-G970.

По данным источника, смартфон оснащается 5,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2960 пикселей). Аппаратной основой станет новый топовый процессор Snapdragon 8150, который Qualcomm ещё не анонсировала, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, предусмотрена возможность расширения карточками памяти.

Что касается камер, то смартфон получил двойную основную 12+16 Мп и двойную фронтальную 16+8 Мп. Ранее сообщалось о возможной тройной камере. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 3190 мАч, порт USB Type-C и операционная система Android 9.0 Pie.

Источник
TechieWord
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S10

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