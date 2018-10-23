Рассекречена цена флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3

В сети появляется всё больше подробностей о готовящемся к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем официально. Китайские источники опубликовали скриншот, показывающий цену смартфона.





По данным источника, цена на Xiaomi Mi Mix 3 в Киате составит 3700 юаней, что составляет около 533 долларов США по текущему курсу. Это стоимость версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидаются версии с 8 и 10 ГБ оперативной, 64 и 256 ГБ на накопителе. Цена выглядит реалистичной. Предшественник, Mi Mix 2S, в версии 6+128 ГБ на момент запуска оценивался в 518 долларов, а сейчас стоит 460 долларов.

Напомним, Xiaomi Mi Mix 3 представляет собой флагманский смартфон-слайдер, при сдвиге дисплея вниз открывается доступ к фронтальной камере. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой на 24 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, до 10 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 25 октября 2018 года.