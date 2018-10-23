Xiaomi готовит самый мощный смартфон среднего класса

Компания Xiaomi объявила о планах выпустить смартфон среднего уровня, который будет базироваться на новом процессоре Snapdragon 675 от Qualcomm.





Это заявление было сделано Ману Кумаром Джейном (Manu Kumar Jain), международным вице-президентом Xiaomi, во время саммита Qualcomm 4G/5G Summit в Гонконге. Xiaomi стала первой компанией, объявившей о таких планах, и может успеть выпустить первый в мире смартфон с этим процессором.

Qualcomm представила процессор Snapdragon 675, буквально, сегодня. Он станет наследником дебютировавшего в августе 2018 года чипа Snapdragon 670. Процессор создан на основе 11-нанометрового производственного процесса. Он получил всего восемь ядер — пару высокопроизводительных Cortex A76 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex A55 с частотой 1,78 ГГц. Он оснащается графикой Adreno 61X с поддержкой OpenGL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan и DirectX 12.

Чипсет приносит ряд высококлассных функций, ранее свойственные флагманам, в смартфоны среднего уровня, включая тройные камеры, портретный режим или 3D-сканирования лица пользователя для разблокировки смартфона.