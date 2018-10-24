Рассекречена российская цена на QWERTY-смартфон BlackBerry KEY2

Смартфон BlackBerry KEY2 начал появляться у российских ритейлеров. Международные продажи стартовали ещё летом, а презентация в России назначена на 1 ноября.





В интернет-магазине «Связной» уже начал действовать предзаказ по цене 49 990 рублей за версию 6+128 ГБ. Для сравнения, международная цена составляет 649 долларов США / 649 евро.





Смартфон стал первым смартфоном BlackBerry с двойной камерой. BlackBerry Key 2 получил фирменную аппаратную QWERTY-клавиатуру. Клавиша быстрого доступа Speed Key обеспечивает быстрый доступ к избранным приложениям, контактам и функциям. Клавиатура ввод текста с помощью жестов, может выступать в роли тачпада, сканер отпечатков пальцев встроен в пробел.





BlackBerry Key 2 оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, двойную основную камеру 12+12 Мп и 8-мегапиксельную фронтальную. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3360 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников и порт USB 3.0 Type-C.