Ситилинк пообещал привезти OnePlus 6T в Россию в ноябре

Один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники «Ситилинк» объявил о партнерстве с производителем смартфонов OnePlus. С сегодняшнего дня интернет-магазин начинает продажи линеек бренда OnePlus 5T и OnePlus 6, которые уже были доступны в России.


Самое интересное в том, что Ситилинк пообещал привести в Россию новый ещё не анонсированный флагман OnePlus 6T уже в ноябре. Ранее смартфоны OnePlus появлялись в официальной российской рознице с задержкой в несколько месяцев. Сейчас же релиз состоится одновременно с остальным миром или совсем немного позднее.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. Основная камера двойная 16+20 Мп, а фронтальная — 24-мегапиксельная, как у OnePlus 6. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 29 октября 2018 года.

Источник
Ситилинк
Теги
смартфон Россия OnePlus OnePlus 6T ситилинк

Комментарии

Материалы по теме

iPhone XS и iPhone XS Max уже можно купить в России

28 сентября

Samsung предлагает россиянам бесплатно менять флагманы каждый год

2 октября

Безрамочный Oppo A5 с ёмким аккумулятором оценен дешевле 17 тысяч рублей

26 сентября

В России представили рекордные iPhone XS Max: самый дорогой, самый прочный и самый лёгкий

27 сентября

Объявлена российская цена OnePlus 5

9 августа 2017

Объявлена российская цена Sony Xperia XZ3

20 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Правительство планирует легализовать «серый импорт»
Fujifilm никогда не выпустит полнокадровую беззеркалку
Motorola выпускает наборы для ремонта смартфона на дому

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 51
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 51