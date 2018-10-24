Ситилинк пообещал привезти OnePlus 6T в Россию в ноябре

Один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники «Ситилинк» объявил о партнерстве с производителем смартфонов OnePlus. С сегодняшнего дня интернет-магазин начинает продажи линеек бренда OnePlus 5T и OnePlus 6, которые уже были доступны в России.





Самое интересное в том, что Ситилинк пообещал привести в Россию новый ещё не анонсированный флагман OnePlus 6T уже в ноябре. Ранее смартфоны OnePlus появлялись в официальной российской рознице с задержкой в несколько месяцев. Сейчас же релиз состоится одновременно с остальным миром или совсем немного позднее.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. Основная камера двойная 16+20 Мп, а фронтальная — 24-мегапиксельная, как у OnePlus 6. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 29 октября 2018 года.