Правительство планирует легализовать «серый импорт»

Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые легализуют импорт товаров без разрешения владельцев товарных знаков. Об этом рассказало издание «Ведомости», сумевшее ознакомиться с документацией, чью подлинность подтвердил федеральный чиновник.





Проще говоря, эти поправки разрешают «серый импорт». Если их примут, то с 2021 года правительство сможет открывать границу на срок до пяти лет для параллельного импорта отдельных товаров.

На настоящий момент ввозить товары в Россию можно только производителям или официальным дилерам. ФАС давно предлагала изменить этот принцип, а в феврале 2018 года Конституционный суд разрешил ввозить товары без разрешения владельца бренда, завышающего цены.

Предложения по легализации параллельного импорта были подготовлены по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, данного в конце августа.