Цифра дня: Сколько телефонных номеров перенесено в России?

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телефонных номеров перенесено в России.

Пресс-служба Минкомсвязи поделилось статистикой по избавлению российских абонентов от «мобильного рабства». На 24 октября количество перенесенных номеров в России превысило десять миллионов, а количество заявок на перенос номера составляет 18 миллионов.





С начала 2018 года было перенесено около 2,5 миллионов номеров, что в среднем ежемесячно составляет почти 250 тысяч номеров. По сравнению с 2017 годом количество перенесенных номеров увеличилось почти на 20%. Всего в 2017 году граждане перенесли 2,72 миллиона номеров, что в среднем ежемесячно составляло более 226 тысяч номеров ежемесячно.







Напомним, принцип переноса номера от одного оператора связи к другому действует в России с 1 декабря 2013 года. 9 февраля 2015 года был перенесен один миллион номеров, 30 марта 2016 года — три миллиона, 2 февраля 2017 года — пять миллионов.