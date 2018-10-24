Motorola выпускает наборы для ремонта смартфона на дому

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, в партнёрстве с известной командой iFixit представила наборы для самостоятельного ремонта смартфонов.





С помощью такого набора пользователь самостоятельно сможет заметить разбитый экран или состарившуюся батарею, не прибегая к помощи авторизованных или неофициальный сервис-центров. 70-80% обращений к ремонтникам касаются именно замены дисплея или аккумулятора, таким образом, Motorola и iFixit охватили самые распространённые случаи поломок.





На данный момент предлагаются комплекты для замены экрана и батарей не самых новый смартфонов. В список поддерживаемых смартфонов входят: Moto X, Moto X Pure, Moto G4 и G4 Plus, Moto Z, Moto Z Play и Z Force Droid, Moto G5 Plus и Droid Turbo 2. Цена на комплекты варьируется от 39,99 до 199,99 доллара.



