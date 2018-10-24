Назван самый популярный цвет смартфонов в мире

Аналитическая компания Strategy Analytics выяснила, какие цвета смартфонов предпочитают пользователи в США, Восточной Европе, Китае и Индии.


Чёрный сохранил за собой звание самого популярного цвета смартфонов в международном масштабе. За ним на втором месте находится серебристый. Остальные цвета постепенно догоняют и разрыв между серебристым и розово-золотистым сокращается.

Более половины опрошенных отдали свои голоса за чёрный и серебристый, треть высказала предпочтение розово-золотистому и белому. В Китае пользователи наиболее падки на «другие» цвета (не чёрный или серебристый). Также для женщин в США и Китае наиболее предпочтительным стал розово-золотистый цвет смартфона.

Источник
Strategy Analytics
Теги
смартфон Strategy Analytics

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