Цифра дня: Сколько заплатит Apple за замедление старых iPhone?

Цифра дня:

10 000 000

евро заплатит Apple за замедление старых iPhone.

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало компании Apple и Samsung каждую на 5 миллионов евро в результате расследования жалоб пользователей на замедление старых моделей смартфонов после очередных обновлений программного обеспечения.


Apple также получила дополнительный штраф в 5 млн за непредоставление клиентам точной информации о поддержании и замене аккумуляторов в смартфонах.

Потребительские сообщества в Италии пожаловались регулятору на то, что обновления ПО для смартфонов снижает функциональность устройств и специально распространяются производителями, чтобы побудить пользователей покупать новые модели.

Антимонопольщики разобрались и вынесли вердикт: «апдейты приводят к серьёзным нарушениям нормальной работы и значительно снижают производительность, ускоряя процесс замены на новые модели». Также Apple и Samsung не предоставили клиентам «адекватной информации о влиянии обновлений».

Источник
Reuters
Теги
смартфон Apple Samsung фейспалм Европа штраф

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