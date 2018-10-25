Xiaomi Mi Mix 3 догнал по качеству съёмки самый дорогой Samsung

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела обзор смартфона Xiaomi Mi Mix 3, анонсированного только сегодня.


Специалисты оценили китайского дебютанта на уровне Samsung Galaxy Note 9 — самого дорогого флагмана корейского производителя на данный момент. Xiaomi Mi Mix 3 набрал 103 балла в среднем по фото и видео.


Если брать только фотографию, то Xiaomi Mi Mix 3 оценен в 108 баллов, что ставит его в один ряд с лучшими камерофонами. В качестве главных достоинств отмечаются точная цветопередача при любом освещении и особенно вне помещений, быстрый и точный автофокус, качественная вспышка.


По видео смартфон получил 93 балла, на одном уровне с Xiaomi Mi 8. Специалисты отметили улучшенную стабилизацию изображения, что особенно сказывается при замедленной съёмке. Цифровая и оптическая стабилизация позволили снизить количество размытых кадров.


Источник
DxOMark
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 3

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