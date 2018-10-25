Тизерный ролик показывает новый флагман Honor во всей красе

Компания Huawei опубликовала новый тизерный ролик в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, для флагманского смартфона-слайдера Honor Magic 2. Видео подтверждает прошлые утечки и показывает смартфон с разных ракурсов.


В частности, демонстрируется тройная основная камера и действие механизма слайдера.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп двумя модулями (Time of Flight), которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-паяти. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку. Аккумулятор обладает мощностью 3400 мАч. Смартфон работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.

Источник
AndroidPure
Теги
смартфон ANDROID Huawei Honor Magic 2

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