Названа дата анонса полностью безрамочного смартфона Lenovo Z5 Pro

Компания Lenovo сообщила в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, о грядущем анонсе необычного смартфона Lenovo Z5 Pro. Он состоится на мероприятии в Пекине, назначенном на 1 ноября 2018 года.


Ранее топ-менеджеры Lenovo отмечали, что смартфон Lenovo Z5 Pro получил почти 100% покрытие экраном передней панели. Дисплей сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере, как у только что представленного флагманского Xiaomi Mi Mix 3.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2280 × 1440 пикселей, двойной основной камерой 20+16 Мп, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Источник
Lenovo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Lenovo Z5 Pro

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