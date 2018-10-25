Выпуск бюджетных смартфонов разорял LG

Компания LG Electronics опубликовала финансовые результаты третьего квартала 2018 года. Компания получила общий объем продаж в 13,76 млрд долларов и операционную прибыль в 667,7 млн. Это самый высокий показатель прибыли среди трёх кварталов текущего года и на 45% выше по сравнению с результатом аналогичного квартала в прошлом году.


По словам производителя, его мобильное подразделение существенно сократило убытки. Да, всё верно, мобильное направление LG убыточно. Сокращение убытков компания списывает на новую стратегию, в рамках которой она отказалась от бюджетных моделей и сосредоточилась на среднем классе и флагманах.

Мобильное подразделение получило за квартал доход с продаж в объёме 1,82 млрд долларов, а операционный убыток составил 130,5 млн долларов. В четвёртом квартале компания большие надежды возлагает на новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ.

Источник
LG
Теги
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