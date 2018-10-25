Большой бюджетник Meizu Note 8 представлен официально

Компания Meizu представила сегодня в Китае новый недорогой смартфон Meizu Note 8. Он получил безрамочный дизайн без выреза, двойную основную камеру и ёмкую батарею.





Смартфон заключён в металлический корпус. Он 6-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой на 8 Мп, двойной основной камерой 12+5 Мп.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.





Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme 7. Размеры составляют 153,6 x 75,6 x 7,9 мм, а вес — 168 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 + LE, GPS+ГЛОНАСС, есть 3,5-мм разъём для наушников.





Meizu Note 8 будет доступен в различных цветах корпуса: черном и синем, красном сиреневом. В Китае он оценен в 1298 юаней, что составляет около 187 долларов. Смартфон поступит в продажу в России в конце 2018 года, цена пока не объявлена.