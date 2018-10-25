Meizu выпустила мощный смартфон среднего класса

Несколько позже ожидаемого компания Meizu начала продажи смартфона Meizu X8. Напомним, эта недорогая модель стала первым безрамочным смартфоном с вырезом экрана в стиле iPhone X и должна была поступить в продажу 15 октября 2018 года. Выпуск отложили из-за проблем с производством дисплеев.



Смартфон оснащается 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3210 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 151,2 х 74,6 х 7,8 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.

Meizu X8 предлагается в чёрном, белом и синем цветовых вариантах по цене 230, 262 и 291 доллар за версии 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu X8

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