Второй игровой смартфон ZTE Nubia получит 10 ГБ оперативной памяти

Компания ZTE разместила в официальном аккаунте Nubia в Weibo, китайском аналоге Twitter, опубликовала тизер, посвящённый новому поколению игрового смартфона Nubia Red Magic.





Постер подтвердил, что ZTE Nubia Red Magic 2 будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, топовом процессоре 2018 года. Смартфон получит 10 ГБ оперативной памяти, как в анонсированных недавно игровом Xiaomi Black Shark 2 (он же Black Shark Helo) и слайдере Xiaomi Mi Mix 3. Также обещано объёмное звучание и поддержка 4D shock, новой системы тактильной отдачи.

Дата анонса ZTE Nubia Red Magic 2 пока неизвестна. Напомним, ZTE представила свой первый игровой смартфон Nubia Red Magic в апреле. Он получил довольно продвинутые параметры, но оснащается прошлогодним Snapdragon 835. Сейчас он доступен в Китае.