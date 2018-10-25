Представлен первый Samsung, собранный на заводе Xiaomi

Компания Samsung представила в Китае недорогой смартфон Galaxy A6s. Он стал первым смартфоном Samsung, произведённым на чужом заводе — на фабрике Wintech, которая занимается производством смартфонов Xiaomi.





На такой шаг Samsung компания пошла после падения своей доли в Китае. Смартфоны среднего и начального уровня будут производиться Wintech, чтобы снизить цены и повысить их конкурентоспособность, они будут продаваться только в Китае.

Samsung Galaxy A6s оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2220 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной тыльной камерой на 12 Мп и фронтальной тоже на 12Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Смартфон Samsung Galaxy A6s представлен в чёрном, красном и голубом цветовых вариантах по цене 258 долларов за 6+64 ГБ и 316 долларов за 6+128 ГБ.