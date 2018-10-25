Samsung выпустит три версии Galaxy S10 для конкуренции с новыми iPhone

Самая дешёвая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 может получить только 64 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщается в новой утечке среди прочих подробностей, которые опубликовал ресурс SlashGear.





По данным источника, Samsung Galaxy S10 будет представлен в трёх версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.

Младшая версия Galaxy S10 Lite (SM-G970x) станет конкурентом iPhone XR. Он получит плоский 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 4G-модем. Цена на него составит 750 долларов.

Стандартная версия Galaxy S10 (SM-G973x) рассматривается как конкурент iPhone XS. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем со скруглёнными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит около тысячи долларов.

Старшая версия Galaxy S10 Plus (SM-G975x) станет конкурентом iPhone XS Max. Он оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со скруглёнными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит 1100 долларов.

Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.