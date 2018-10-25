Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня на мероприятии в Китае свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3. В отличие от предшественников, он получил совсем тонкие рамки экрана без «подбородка». Проблема с размещением фронтальной камеры была решена с помощью механизма слайдера — экран сдвигается вниз, открывая модуль с датчиками и камерами.



В результате дисплей занимает 93,4% передней панели. Сдвинув экран вниз можно сделать селфи, получить доступ к значкам приложений, и так далее. Звук открытия можно настроить, выбрав из пяти вариаций. Производитель утверждает, что механизм выдержит 300 тысяч циклов открытия-закрытия. Кстати, сканер отпечатков пальцев оказался на задней панели, а не встроен под экран, как утверждали слухи.


Смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой 24+2 Мп и двойной основной камерой 12+12 Мп с широкоугольным и телефото модулями. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3850 мАч с быстрой зарядкой и беспроводной зарядкой Qi мощностью 10 Вт. Задняя панель выполнена из керамики.


Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 предлагается в чёрном, зелёном и синем цветовых вариантах по цене 474 доллара за 6+128 ГБ, 518 за 8+128 ГБ, 575 за 8+256 ГБ. Версия с 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на накопителе выпускается в виде специального издания Palace Museum с 24-каратной золотой отделкой по цене 719 долларов. Продажи в Китае начнутся с 1 ноября. В первом квартале 2019 года появится версия с поддержкой сотовых сетей 5G.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 3

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