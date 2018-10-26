Google накажет производителей, которые не будут обновлять Android в течение 2 лет

Каждый месяц команда безопасности Google выпускает порцию новых патчей для Android и каждый месяц производители и операторы в большей или меньшей степени успешно пытаются выпустить эти обновления на конечные устройства.





Это сложная и старая проблема. В Руки журналистов издания The Verge попали конфиденциальные контракты, которые обязывают многих производителей поддерживать ПО на смартфонах в актуальном состоянии.

Обязанность регулярно обновлять смартфоны и планшеты на базе Android как минимум в течение двух лет жёстко прописана в новых контрактах с Google. По контракту производитель обязан в течение одного года с момента запуска смартфона выпустить как минимум четыре обновления безопасности. На второй год обновления также обязательны, но их количество не прописано в контракте.

Эти условия касаются любых устройств, выпущенных после 31 января 2018 года и активированных более чем 100 тысячами пользователей. С 31 июля этим требованиям должны соответствовать 75% моделей производителя, а с 31 января 2019 года — все устройства, подходящие под условия.

При этом к концу каждого месяца устройства должны быть защищены от всех уязвимостей, обнаруженных более 90 дней назад. То есть даже без чётких цифр по количеству обновлений в контракте, смартфоны должны регулярно обновляться. Новые модели также должны выходить уже защищёнными.

Все эти изменения касаются смартфонов для Евросоюза в рамках новых условий лицензирования, представленных не так давно Google в связи с штрафом в 4,3 миллиарда евро, который наложила на Google Еврокомиссия в июле 2018 года.