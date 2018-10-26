Huawei вышла на первое место по продажам смартфонов в России

По итогам третьего квартала 2018 года китайская компания Huawei впервые заняла первое место на российском рынке смартфонов по количеству проданных устройств.


На долю Huawei пришлось 28,3% продаж смартфонов в России, это в три раза больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Всего в России было продано 8,3 млн смартфонов за квартал, это на 1,6% больше прошлогоднего результата. Опустившийся на второе место бывший лидер, компания Samsung, занимает долю в 24,8%. На третьем месте находится Apple с 11,7%.

Если смотреть в денежном выражении, то здесь лидирует Apple с долей 32%, на втором находится Samsung с долей 26,4%, на третьем — Huawei с 25,4%. На долю трёх лидеров пришлось 94,1% всех проданных смартфонов в розничной сети МТС в денежном выражении.

Источник
РБК
Теги
смартфон Россия Apple Samsung Huawei

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