Huawei издевается над Samsung и Apple за замедление старых смартфонов

На днях итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple и Samsung на 10 и 5 миллионов евро за нарочное замедление старых моделей смартфонов. Компания Huawei решила воспользоваться случаем и слегка попиариться на чужом горе.


Она опубликовала в социальных сетях заявление, в котором обещает никогда не замедлять свои смартфоны, чтобы принудить пользователей к замене своих устройств на более новые.

Huawei отметила, как гордится новым флагманским Mate 20 Pro и подчеркнула, что «рождённый быстрым, быстрым и останется», как и любой другой смартфон из её портфолио.

Напомним, вокруг Apple и Samsung год назад разгорелся скандал в связи с обновлениями ПО, которые приводили к более медленной работе не самых новых моделей смартфонов.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Apple Samsung Huawei

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