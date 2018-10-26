Раскрыты характеристики Galaxy S10 и первого складного смартфона Samsung

В сети появились новые подробности о флагманском Galaxy S10 и складном смартфоне Samsung, пока не представленных производителем официально. Подробностями поделилось издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники. Компания Samsung Electronics запустит на следующий год первый 5G-смартфон, более дешёвую флагманскую модель и складной смартфон.





Сейчас корейский производитель ведёт переговоры с американским оператором Verizon о запуске Galaxy S10 с поддержкой 5G в США. Также смартфон Galaxy S10 получит встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Линейка Galaxy S10 будет представлена в трёх версиях, включая более доступную модель.





Стандартная модель Galaxy S10 под кодовым названием Beyond оснащается изогнутым с двух сторон OLED-дисплеем со скруглёнными уголками и почти без рамок сверху и снизу. Диагональ сохранится на уровне 5,8 дюймов, как у Galaxy S9. У смартфона используется тройная тыльная камера, а фронтальная камера будет скрыта под дисплеем.

Планируется и версия Plus. Что касается удешевлённой версии, то она получит плоский дисплей. Компания тестирует прототипы без 3,5-мм разъёма для наушников. На смартфоны серии сразу будет установлена свежая операционная система Android Pie.

Кроме того, Samsung сейчас вовсю завершает разработку складного смартфона с гибким экраном.

Складной смартфон кодовым под названием Winner разрабатывается уже несколько лет. Производитель долго выбирал между двумя прототипами — складывающемся как раскладушки прошлого и складывающемся в стиле книжки. «Альбомная» версия была отвергнута, когда дизайнеры поняли, что «портретную» легче держать одной рукой, хотя дисплей и узковат в открытом виде. В закрытом виде остаётся 4 дюйма дисплея, которых достаточно для выполнения базовых функций, таких как почта и обмен сообщениями, без открытия смартфона. Внутренние тесты шарнира показали, что он может выдержать более 200 тысяч циклов открытия-закрытия.

Сканер отпечатков пальцев не смогли встроить под такой дисплей из-за технических сложностей. Прототип веси более 200 граммов из-за дисплея большего размера, чем у любого другого смартфона на рынке. По данным одного из источников, для уменьшения веса производителю пришлось урезать ёмкость батареи.

Samsung и Google совместно разрабатывают специальную версию Android для складного смартфона. Выпуск смартфона не может состояться ранее второго квартала 2019 года.