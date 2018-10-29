Спустя 2,5 месяца после выхода Android 9.0 Pie всё ещё уступает восьмилетней Gingerbread по популярности

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 26 октября 2018 года.


Самая свежая версия Android 9.0 Pie пока в рейтинг не вошла, поскольку в статистике Google не учитываются ОС с долей меньше 0,1%. Пока её обгоняют даже версии Gingerbread и Ice Cream Sandwich, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, получили 0,2% и 0,3%, соответственно.

Вторая по свежести Android 8 Oreo теперь занимает 21,5%, это на 2,3% больше результатов в сентябре. Доля позапрошлогодней Android 7 Nougat снизилась с 29,3% в сентябре до 28,2% в октябре.

В феврале Nougat впервые обогнала Marshmallow и стала самой популярной версией Android. Версия Marshmallow удерживала лидерство с лета 2017 года. Сейчас она уступила второе место, спустившись на третье с долей в 21,3%. Lollipop занимает четвёртое место, ее доля упала с 18,3% до 17,9%.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X.

Источник
Android Developers
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Android 6.0 Marshmallow Android 4.4 KitKat Android 9.0 Pie Android 4.2 Jelly Bean Android 5.1 Lollipop

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