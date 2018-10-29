Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 засветился в бенчмарках

В базах данных бенчмарков AnTuTu и Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Honor Magic 2, пока не представленного производителем официально.


Бенчмарки ещё раз подтвердили процессор Honor Magic 2 — им стал новый 7-нанометровый Kirin 980. Тестировался смартфон с 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 9 Pie.


В одноядерном тесте Geekbench Honor Magic 2 набрал 3316 баллов, а в многоядерном — 9534 баллов. Этот результат находится на уровне Mate 20 и Mate 20 Pro, также использующих Kirin 980, но уступает новым iPhone на базе Apple A12 Bionic.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и модулями (Time of Flight), которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-паяти. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку. Аккумулятор обладает мощностью 3400 мАч. Смартфон работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro.

Источник
AnTuTu
Теги
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