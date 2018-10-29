iPhone XR погнули, поцарапали и подожгли

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything, не остался в стороне от старта продаж нового смартфона Apple. В своем свежем тесте он проверяет на прочность iPhone XR.


Как оказалось, более доступный iPhone XR не уступает по прочности флагманским смартфонам iPhone XR и XS Max, вышедшим в продажу немного раньше.

Самым большим отличием между ними, с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям, стал выбор металла в корпусе. Если старшие модели сочетают стекло и сталь, то в iPhone XR используется алюминиевая рамка. Царапины на алюминии проявляются сильнее, чем на стали.

На защитном стекле дисплея на царапины не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса. Это обычный уровень защиты современных флагманов, в том числе на Android. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану.

Нельсон, по прежнему, недоволен заявлением Apple о защите объектива сапфировым стеклом, поскольку оно должно выдерживать тесты вплоть до твердости 9. Камера выдерживает материалы до 6 уровня твёрдости, как и у Android-смартфонов с защитой камеры обычным стеклом.

При проверке огнём на дисплее появился чёрный «ожог», который вскоре полностью восстановился. В тесте на изгиб iPhone XR показал себя как один из самых прочных и несгибаемых смартфонов.

Источник
JerryRigEverything
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR

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