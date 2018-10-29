Флагманский смартфон OnePlus 6T представлен официально

Компания OnePlus представила сегодня на пресс-мероприятии в Нью-Йорке новый смартфон OnePlus 6T. Смартфон получил флагманские характеристики и встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев.


Компания назвала свою версию технологию Screen Unlock и утверждает, что это самая быстрая на настоящий момент реализация сканера отпечатков пальцев под экраном.


Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Optic Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2280 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9 и небольшим каплевидным вырезом.


Основная камера двойная 16+20 Мп с апертурой основного модуля f/1.7 и оптической стабилизацией изображения, а фронтальная — 16-мегапиксельная. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 3700 мАч, поддерживается быстрая зарядка.


Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон лишён 3,5-мм разъёма для наушников и слота для карт памяти. Размеры составляют 157,5 x 74,8 x 8,2 мм, а вес — 185 граммов.

Смартфон OnePlus 6T начнёт продаваться с 1 ноября по цене от 549 долларов США. Он предлагается в глянцевом чёрном и матовом чёрном цветовых вариантах.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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