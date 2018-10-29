Покупатели всё чаще выбирают восстановленные смартфоны вместо новых

Аналитическая компания Counterpoint Research сообщила, что рынок восстановленных смартфонов начал расти быстрее рынка новых смартфонов. Покупатели всё чаще выбирают восстановленные смартфоны вместо новых, особенно на фоне растущих цена на новые устройства от лидирующих брендов.


Во втором квартале 2018 года сегмент восстановленных смартфонов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рынок новых смартфонов снизился на 1%.


Росту рынка восстановленных смартфонов способствует несколько факторов. Цена остаётся ключевым фактором, но также влияет уровень профессионализма в данной области. В результате, операторы и другие дистрибьютеры с большим удовольствием берут восстановленные устройства и сохраняют гарантию. Также сказывается рост популярности программ trade in, когда покупатель сдаёт своё старое устройство для получения скидки на новое.

Источник
Counterpoint Research
Теги
смартфон Counterpoint

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