Роскачество признало Samsung Galaxy Note 9 лучше iPhone XS и XS Max

Роскачество опубликовало обновлённый рейтинг самых популярных смартфонов, представленных в 2018 году.





Рейтинг составлен совместно с организацией ICRT (International Consumer Research and Testing). Всего было протестировано порядка 300 смартфонов на прочность, водонепроницаемость, скорость и удобство использования.

В общем зачете уже более полутора лет первые и вторые места занимали Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+. Когда вышли Samsung Galaxy S9 и S9+, лидирующие позиции заняли они. Однако эти флагманы продержались там недолго – лидер вновь сменился с выходом новинок. Итак, теперь на первом месте рейтинга снова Samsung Galaxy – Note 9. Ему совсем чуть-чуть проиграли новинки Apple – iPhone XS Max и iPhone XS. Они заняли второе и третье места соответственно.

В десятку лучших смартфонов также вошли Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro (CLT – L29) и Samsung Galaxy Note 8. Как видим, из топа вылетел «смартфон десятилетия» iPhone X. Он уступает iPhone 8 (11-я строчка) и располагается лишь на 12 месте.

Таким образом, на сегодняшний день Топ-10 лучших смартфонов выглядит так:

Samsung Galaxy Note 9 iPhone XS Max iPhone XS Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ iPhone 8 Plus Huawei P20 Pro (CLT – L29) Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9 набрал больше баллов, чем новинки iPhone в тесте на прочность, тесте аккумулятора, оценке качества музыки, а также в показателях возможностей телефона (чувствительности сигнала, мощности антенны и т. д.). В важном показателе качества фото- и видеосъемки он проиграл, но всего лишь сотые балла. Также у дисплея Samsung Galaxy Note 9 есть недостаток: чтение с него может затрудняться небольшим зеркальным эффектом из-за изогнутого экрана.

Новинки iPhone фактически провалили проверку на прочность (барабанный тест). У iPhone XS уже после 50 падений сломалась камера и перестал работать экран, а у iPhone XS Max после 50 падений на экране появились белые и зеленые полосы, поцарапался корпус, а после 100 падений у одного из образцов разбился корпус. Однозначно эти телефоны не стоит ронять: велика вероятность, что они разобьются, а ремонт вам обойдется недешево. В свою очередь, Samsung Galaxy Note 9 отлично справился с тестом на прочность – после 100 падений у него были лишь небольшие царапины по углам.

Samsung Galaxy Note 9 по характеристикам очень схож с Note 8, но имеет более высокую емкость аккумулятора и, следовательно, держит заряд дольше. Время работы батареи iPhone XS Max или iPhone XS заметно улучшилось, но все же они пока не дотягиваются до лучших результатов в тесте по этому показателю.