Флагманский процессор Snapdragon 8150 конструктивно повторяет китайский Huawei Kirin

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился новыми подробностями о флагманском процессоре Snapdragon 8150, который пока не был представлен Qualcomm официально.





Отметим, ранее Snapdragon 8150 был известен по слухам под названием Snapdragon 855. Однако недавно стало известно, что следующий флагман Qualcomm выйдет под названием Snapdragon 8150, а не Snapdragon 855, как ожидалось.

По словам Квандт, Snapdragon 8150 получит архитектуру, сходную с новым 7-нанометровым Kirin 980 от Huawei. Чип включает три вычислительных кластера. Один кластер включает четыре ядра кодовым названием Silver со средней производительностью, второй и третий — под два ядра с кодовыми названиями Gold и Gold+ повышенной производительности.

По предварительным данным, ими станут Cortex-A-55 и A-76. Первые, под кодовым названием Silver, будут работать на частоте 1,7 ГГц, а вторые под кодовым названием Gold — на частоте 2,6 ГГц. Kirin 980 стал первым процессором с ядрами Cortex-A76 и графикой Mali-G76.

Квандт также сообщил, что официальный дебют Snapdragon 8150 состоится на пресс-мероприятии Qualcomm на Гавайях в декабре 2018 года.