Глава Huawei оспорил заявление Xiaomi о превосходстве камеры Mi Mix 3 над Huawei P20 Pro

Во время анонса флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3, глава Xiaomi провокационно заявил, что камера новинки превосходит Huawei P20 Pro.





При этом Huawei P20 Pro по прежнему возглавляет рейтинг DXOMark по качеству камеры. Xiaomi Mi Mix 3 находится на уровне Samsung Galaxy Note 9 и HTC U12+, деля с ними третье место и уступая iPhone XS Max.

Несмотря на подтверждённое специалистами лидерство, глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) вступил в полемику с Xiaomi. Он заявил в социальной сети: «В ближайшее время ни один смартфон не сможет превзойти Huawei P20 Pro. Только мы сами сможем превзойти себя».

Напомним, выпущенный весной Huawei P20 Pro стал первым смартфоном с тройной камерой и сразу возглавил рейтинги камер смартфонов. Представленный недавно Mate 20 Pro тоже получил тройную камеру, но работает на более мощном чипсете.