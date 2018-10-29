Яндекс.Такси впервые вышло из убытков в России

Компания Яндекс отчиталась сегодня о финансовых результатах за третий квартал 2018 года. Среди всего прочего, было объявлено, что сервис Яндекс.Такси впервые стал прибыльным в России.


Компания собирается продолжить вкладываться в сходные сервисы — беспилотные автомобили и так называемый «фудтех». В финансовом отчёте Яндекс.Такси входит в общее направление «Такси», также включающее Uber, сервисы доставки еды Яндекс.Еда и UberEats. Отметим, что Яндекс.Такси заработал 26 октябре 2011 года.

Руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож заявил: «Наш сервис заказа такси активно развивался и по итогам третьего квартала стал прибыльным в России — на нашем ключевом рынке. Чтобы обеспечить дальнейшее развитие сегмента Такси, мы продолжим инвестировать в другие сервисы этого направления: фудтех и беспилотные автомобили, — а также в освоение новых рынков».

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс автомобиль такси Яндекс.Такси

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