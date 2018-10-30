Функция электрокардиограммы в новых Apple Watch станет доступна и в России

Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 продаются с конца сентября. Одна из анонсированных изначально функций, ЭКГ, не была активирована изначально и должна заработать позже.





Приложение ЭКГ позволяет снимать электрокардиограмму с помощью Apple Watch. При этом сама Apple заявляла, что функция будет доступна только для США.

Теперь стало известно, что с запуском ЭКГ для Apple Watch в США функцию можно будет активировать и в других регионах, в том числе в России. Об этом свидетельствует код в тестовой прошивке iOS, найденный профильным ресурсом 9to5Mac.

Проще говоря, ограничение по регионам у функции исключительно программное. Для запуска электрокардиограммы потребуется просто выбрать в качестве региона в настройках США.